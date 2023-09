Po wakacjach Wawel z rekordową liczbą odwiedzin. Prawie dwa miliony

Od 15 do 17 września potrwa w Krakowie festiwal Wawel jest Wasz. Na trzy dni wawelskie muzeum zamieni się w polską stolicę nauki i kultury. A wszystko to przy okazji otwarcia wystawy "Obraz Złotego…

Ekspozycji będzie towarzyszył festiwal „Wawel jest Wasz”.

- Festiwal „Wawel jest Wasz” odbędzie się w Zamku Królewskim na Wawelu w dniach 15-17 września. Festiwal intryguje, zachęca do odkrywania muzeum na nowo oraz inspiruje do podejmowania aktywności twórczych, do zanurzenia się w smakach, dźwiękach i zapachach królewskiej rezydencji. Festiwal towarzyszy otwarciu spektakularnej wystawy Obraz Złotego Wieku i nawiązuje do otwartego dworu dynastii Jagiellonów, na którym gościli artyści, naukowcy, odkrywcy z całej Europy - zapowiada kuratorka, Bogumiła Wiśniewska, kierowniczka Działu Interpretacji Sztuki na Wawelu.

A jeszcze tej jesieni Wawel otworzy nową trasę podziemną.

