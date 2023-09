Piwnica Pod Baranami otwiera 67. sezon Koncertem dla Piotra S.

Cztery pokolenia "Piwniczan": Ewa Wnukowa, Kamila Klimczak, Dorota Ślęzak, Ola Maurer, Tamara Kalinowska, Agata Ślazyk, Beata Czernecka, Tadeusz Kwinta, Maciej Półtorak, Leszek Wójtowicz, Rafał Jędrzejczyk, Krzysztof Janicki, Czesław Wojtała, Jakub Zuckerman, Alosza Awdiejew – którym towarzyszyć będą znakomici muzycy: Agata Półtorak, Michał Półtorak, Michał Chytrzyński, Paweł Kuźmicz, Paweł Pierzchała, Tomasz Kmiecik, Adrian Konarski, Jerzy Odrowąż Wysocki otworzą w sobotę 67. sezon. Na scenie nie zabraknie także artystów zakładających Piwnicę Pod Baranami.

Legendarna atmosfera, surrealistyczny humor, wielka poezja, wspaniałe pieśni piwnicznych kompozytorów to coś, co przyciąga do Piwnicy Pod Baranami wciąż nowych odbiorców.

„Najdziwniejszy i najwspanialszy kabaret świata” działa nieprzerwanie od 1956 roku. Od tego czasu „może osiemdziesiąt, a może sto premier", oczywiście wiele razy powtarzanych , ale nigdy w ściśle premierowym kształcie. I jedyny, niepowtarzalny nastrój. Duszą całości był Piotr Skrzynecki, którego znała cała Polska.