Czy miasto powinno wykupić siedzibę Piwnicy pod Baranami, by pomóc kabaretowi?

Dziś Piwnica Pod Baranami wynajmująca swoją siedzibę od Potockich przyznaje, że choć czynsz ustalony przez właścicieli jest preferencyjny, dla kabaretu warunki są coraz trudniejsze do wywiązywania się.

- Zapłacić czynsz, światło to dla nas niezwykle trudne w obecnej sytuacji. Zastanawiamy się, co zrobić. Rozważamy nawet wyprowadzkę, może na Wesołą? Ale czy to nie byłaby dla Piwnicy Pod Baranami śmierć? - zastanawia się Bogdan Micek, dodając, że jako instytucja pozarządowa kabaret nie podlega temu czy innemu urzędowi, ale sytuację Piwnicy mogłoby uratować wsparcie miasta.