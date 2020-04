Pieszymaj. Krakowscy artyści zamienią miasto w galerię

Pandemia zamroziła działania kulturalne. Zamknięte galerie, przestrzenie sztuki sprawiły, że część działalności przeniosła się do sieci. Jednak działania online pozostają jedynie substytutem bezpośredniego spotkania ze sztuką.

Organizatorzy wydarzenia pragną w ten sposób podkreślić również, że artyści, którzy są nieodłącznym elementem krakowskiego krajobrazu, cały czas tworzą.

Termin tej niecodziennej wystawy nie jest przypadkowy. Majówka to czas relaksu, imprez, pikników, wyjazdów, z których w tym roku musimy zrezygnować. Historycznie to także czas pochodów, święta pracy, który w obecnej sytuacji, gdy wielu artystów boryka się z jej brakiem nabiera nowego kontekstu. To także święto flagi korespondujące z tematem wyborów.

- Mimo tego, że w tę majówkę krakowianki i krakowianie zostaną w domach, chcemy dać im powód do pójścia na spacer. Po złagodzeniu obostrzeń Kraków powoli ożywa. To ciekawe doświadczenie, obserwowanie miasta wiosną, kiedy nie ma w nim tłumu turystów. Chcemy dać krakowianom powód do eksploracji ich miasta i namiastkę doświadczenia kultury, które zostało zabrane przez kwarantannę - dodają kuratorzy.