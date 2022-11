Piękni ludzie są w Nowohuckim Centrum Kultury

"Uwielbiam ludzką różnorodność, unikatowy zestaw cech, z których utkana jest osobowość, ultra ciekawa mieszanka, która buduje to co wewnątrz i wyraża się tym, co na zewnątrz. Szczególność, wyjątkowość, witalność. Ta fascynacja zainicjowała cykl „Piękni Ludzie”. Pierwsze portrety serii powstały w 2018 roku. Z czasem zaczęły tworzyć cykl, który cały czas zyskuje nowe fotografie. Regularnie zapraszam kolejne wspaniałe osoby do bycia częścią tej opowieści. Wystawa w Nowohuckim Centrum Kultury to trzecia odsłona tematu. Pierwsza wystawa odbyła się jesienią 2021 roku w Katowicach Mieście Ogrodów – Instytucji Kultury im. K. Bochenek, w Galerii Pusta pod kuratelą Katarzyny Łaty. Druga miała miejsce w MOK Zawiercie, wiosną 2022, pod kuratelą Karoliny Kindler – Skowronek" – mówi o wystawie "Piękni ludzie" autorka fotografii.