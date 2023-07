Pełna karta walk Clout MMA. Gala Sławomira Peszki i Lexy Chaplin już w sierpniu. Kto zawalczy?

Kilka dni temu miała miejsce pierwsza konferencja Clout MMA, poprzedzająca debiutancką galę federacji. Podczas wydarzenia w rolę prowadzących, u boku włodarzy: Sławomira Peszki i Lexy Chaplin, wcielili się Pan Pawłowski oraz Mateusz Kaniowski. Co ciekawe, podczas konferencji po raz pierwszy w świecie freakfightów uczestniczyła psycholog.

Clout MMA - kiedy i gdzie?

Pierwsza gala Clout MMA odbędzie się w sobotę, 5 sierpnia, w warszawskim COS Torwar. Bilety na to wydarzenie wciąż są dostępne w serwisie GoingApp. Ich ceny wahają się od 79 do niemal 1200 zł w zależności od miejsca i standardu wejściówki.

Clout MMA - karta walk

Clout MMA - PPV, cena

Aby uzyskać dostęp do transmisji gali Clout MMA, należy wykupić pay-per-view. Póki co, nie znamy jeszcze dokładnych cen poszczególnych pakietów. Biorąc jednak pod uwagę ceny PPV innych federacji, możemy domyślać się, iż koszt zakupu pakietu standardowego będzie wahał się w granicach 30-40 zł.

Obecnie, PPV nie jest dostępne w sprzedaży. Link do strony Clout MMA oraz pakietów ukaże się w social mediach federacji oraz poszczególnych zawodników najprawdopodobniej bliżej 5 sierpnia.