FAME MMA 19 WYNIKI. Relacja z FAME MMA 19 - kto wygrał?

To jedna walk, na którą z pewnością czekali wszyscy fani sportów walki. Dwóch profesjonalnych trenerów zmierzyło się w pojedynku w formule K1. Pojedynek był bardzo wyrównany, ale niestety zwycięzca może być tylko jeden. Decyzją sędziowską zwyciężył Norbert Daszkiewicz.

Kolejny rewanż to pojedynek pomiędzy Polish Zombie a Szeligą. Po ostatniej wygranej Szeliego przyszedł czas na kolejną walkę panów. Tym razem jednak sytuacja się odwróciła - zwycięzcą okazał się być Polski Zombie, który pokonał przeciwnika przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie. Walka została przerwana przez sędziów.

Pierwszy co-main event należy do Księżniczki! Pomimo tego, że pojedynek trwał niemal całe 3 rundy, Paweł zdecydowanie dominował nad swoim przeciwnikiem, aż wreszcie pokonał go poprzez techniczny nokaut po przerwaniu walki przez sędziego.

Pomimo mocnej pierwszej rundy Frania, to Xayoo okazał się być triumfatorem. Wyeliminował swojego przeciwnika już w drugiej rundzie poprzez soczysty nokaut techniczny.

MAIN EVENT: Arkadiusz Tańcula - Amadeusz “Ferrari” Roślik

To zdecydowanie najmocniejsza i najbardziej emocjonalna walka tego wieczoru! Mocne trzy rundy, zmieniający się szybko kurs i niepewność - tak najlepiej opisać to starcie. Zarówno zawodnicy, jak i publiczność do końca nie byli bowiem pewni, kogo ręka powędruje w górę w geście zwycięstwa. Wygranym jednak okazał się być Arkadiusz Tańcula.