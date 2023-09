Kraków. FAME MMA 19 w Tauron Arena Kraków. Kto wygrał? Fabijański, Tańcula, Ferrari, Tyburski

Sobotnia gala obfitowała w liczne emocje, niekiedy skrajne. Nie obyło się bez potu i krwi, ale było warto. I choć tylko część zawodników może być dumna ze swoich zwycięstw, wszyscy udowodnili, że mają serce do walki, dzięki któremu walczą do końca. W tej odsłonie FAME MMA bowiem ani jeden z zawodników nie dopuścił się tzw, "odklepania", równoznacznego z poddaniem się. Było za to sporo nokautów, owocujących licznymi kontuzjami wśród uczestników.

