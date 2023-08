Clout MMA ofiarą hakerów. Wszczęto śledztwo w sprawie ataków hakerskich

Problemy Clout MMA i pozew zbiorowy

Pierwsza gala Clout MMA 1 odbyła się w ubiegłą sobotę, 5 sierpnia, w warszawskim Torwarze. Wydarzenie miało być wisienką na torcie po głośnych i intensywnych konferencjach, które je poprzedzały. Niestety, brutalna rzeczywistość sprawiła, że większość widzów pozostała zawiedziona i zniesmaczona organizacją.

Problemem była transmisja online, którą każdy kibic, aby uzyskać do niej dostęp, uprzednio musiał wykupić poprzez system pay-per-view. Zgodnie z obietnicą miał wówczas otrzymać możliwość obejrzenia gali na żywo. Okazało się jednak, że większość oglądających miała duże problemy ze streamem. Wachlarz usterek był naprawdę różnorodny - począwszy od przerywania streamu i "wyrzucania" z serwera, poprzez zmianę języka narracji, aż do całkowitego brak obrazu, a nawet dostępu do transmisji.

W związku z zaistniałymi problemami, w mediach pojawiła się informacja o pozwie zbiorowym skierowanym przeciwko federacji, organizowanym przez adwokat Małgorzatę Mazur-Stepaniak. Jego celem jest uzyskanie rekompensaty dla poszkodowanych widzów w postaci zwrotu poniesionych kosztów.