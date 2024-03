Wieczysta Kraków. Tak, w tym roku będzie awans do II ligi! Najgroźniejszy rywal pokonany ZDJĘCIA

Trybuna była pełna, nabita ludźmi. Słoneczko świeciło. Wszystko się zgadzało, jak na mecz, który miał być meczem sezonu. Wieczysta z miejsca ruszyła do przodu, był strzał Manuela Torresa - w efekcie korner, za chwilę niecelna "główka" Michała Fidziukiewicza.

Ale spokojnie, Avia to przecież konkretna drużyna. Szybko odepchnęła grę od bramki, w 11 min po drugiej stronie boiska robotę miał Patryk Letkiewicz, broniąc strzał z 16 m Adriana Paluchowskiego. Świdniczanie dawali sygnały, że mogą być groźni w ataku szybkim, ale to były tylko sygnały. A krakowianie w 19 min zadali cios: Michał Trąbka z rzutu wolnego trafił w mur, jego poprawka też została zablokowana, podobnie jak i strzał Tomasza Swędrowskiego. Ale w tym przypadku... piłka przeleciała nad obrońcami, do Fidziukiewicza, który głową skierował ją do bramki.