„Patrioci. Żołnierze. Żydzi”. Niezwykła multimedialna wystawa stanęła na pl. Bohaterów Getta w Krakowie

Podczas inauguracji, dr Michał Wenklar, zastępca dyrektora Oddziału IPN w Krakowie powiedział do zebranych:

– Ta wystawa ma na celu pokazanie, jak wielu Polaków żydowskiego pochodzenia włączyło się podczas I wojny światowej i później po wojnie, kiedy trzeba było walczyć z bolszewikami o utrwalenie niepodległości, do walki, do polskich formacji. Zwróćmy uwagę – czas podczas I wojny światowej – Polski jeszcze nie ma na mapie, nie wiemy, jak będzie podzielona Europa po wojnie, a setki polskich Żydów decydują się zaryzykować swoje zdrowie, życie i włączyć się ochotniczo, nie z poboru, by walczyć o to, żeby ziemia, na której mieszkają, była po wojnie ziemią polską. Nie austriacką, rosyjską, czy niemiecką, ale ziemią polską - mówił Michał Wenklar