Otwarta wojna w małopolskim PiS. Nieoficjalnie: Witold Kozłowski, Józef Gawron i Piotr Ćwik zawieszeni w prawach członków partii

Niekończąca się opowieść związana z wyborem marszałka województwa trwa. We wtorek radni sejmiku podejmą kolejną próbę wyboru kandydata na to stanowisko. Czy za piątym podejściem uda się wygasić partyjne spory w małopolskim PiS i wybrać w końcu Łukasza Kmitę na marszałka Małopolski? A może w sejmiku dojdzie do przewrotu i inicjatywę przejmie opozycja z KO i Trzeciej Drogi? Wtorkowa sesja sejmiku zapowiada się bardzo interesująco.

Sesja standardowo rozpoczęła się od godzinnej przerwy na wniosek KO (do godz. 19). Na sali obecni są m.in. prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, radny Jakub Kosek, posłowie i posłanki Ryszard Terlecki, Małgorzata Wassermann, Jacek Osuch czy Katarzyna Matusik-Lipiec. To świadczy o powadze sytuacji.

A bałagan w PiS jest coraz większy. Tuż przed sesją Radio Kraków poinformowało, że - wg nieoficjalnych informacji - parlamentarzyści partii zostali wyproszeni ze spotkania klubu radnych sejmiku, a zawieszony w prawach członka partii został Witold Kozłowski, obecny marszałek, który ma przewodzić „buntownikom”. Nie był jedyny, bo zawieszeni zostali też m.in. Piotr Ćwik, były wojewoda małopolski i człowiek prezydenta Andrzeja Dudy (nieoficjalnie - to on właśnie jest największym osobistym wrogiem Łukasza Kmity), oraz Józef Gawron, obecny wicemarszałek. To wielki wstrząs dla małopolskiego PiS i znak, że wewnętrzna wojna w partii przybiera na sile.