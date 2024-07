W północnym Krakowie może powstać nowy dworzec kolejowy. Jest wniosek do rządu o wsparcie

- Wskazaliśmy potrzebę budowy nowego węzła przesiadkowego w północnej części Krakowa. Jest kontynuowana budowa linii kolejowej Podłęże - Piekiełko. Po jej realizacji mieszkańcy Sądecczyzny i Podhala, którzy przyjadą do Krakowa pociągiem, dzięki nowemu węzłowi w północnej części miasta mogliby się przesiąść na nim i skorzystać z kolejnego połączenia, przykładowo w kierunku zachodnim, m.in. do portu lotniczego w Balicach - podkreśla Grzegorz Stawowy, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Krakowa, której radni byli inicjatorami rezolucji.

Łatwiejszy dojazd do lotniska w Balicach, mniejsze korki

Dworzec północny może powstać w Nowej Hucie

- Budowa północnego dworca kolejowego w Krakowie to bardzo ważny postulat. Po otwarciu linii kolejowej Podłęże - Piekiełko będzie możliwość skierowania części ruchu dalekobieżnego dużą kolejową obwodnicą Krakowa, czy to w kierunku północnym, czy też zachodnim. To przekonuje o sensowności realizacji północnego węzła kolejowego. Jest gotowość ze strony rządu na rozpoczęcie rozmów dotyczących tej inwestycji - mówi poseł Dominik Jaśkowiec.

Gdzie mógłby powstać dworzec północny? - Nie chcemy przesądzać, czy to ma być w miejscu planowanego przystanku kolejowego Prądnik Czerwony, czy to mają być Batowice, czy też dworzec mógłby powstać w ramach kolejnego etapu rozbudowy przystanku kolejowego na osiedlu Piastów. My zarysowujemy potrzebę stworzenia dworca, a co do lokalizacji muszą się wypowiedzieć fachowcy - wyjaśnia poseł Dominik Jaśkowiec.

Przypomnijmy, że dzięki projektowi „Podłęże – Piekiełko”, w połączeniu z realizacją przez PKP Polskie Linie Kolejowe innych zadań objętych Krajowym Programem Kolejowym możliwy będzie dojazd z centrum Krakowa do Zakopanego w czasie 90 – 100 minut, a do Nowego Sącza w czasie około godziny. Linia będzie wykorzystywana również w ruchu dalekobieżnym, co jest szczególnie istotne w kontekście ruchu turystycznego.