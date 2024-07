PiS jednak zmieni kandydata na marszałka Małopolski? To on może zastąpić Łukasza Kmitę

Kolejne podejście do wyboru marszałka ma nastąpić w czwartek, 4 lipca, podczas sesji Sejmiku, której rozpoczęcie zaplanowano na godz. 18.

Czas na wybór marszałka jest do 9 lipca. Jeżeli do tego terminu się to nie powiedzie, ponownie trzeba będzie przeprowadzić wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Projekt CPK zostaje, jednak będzie zmodyfikowany