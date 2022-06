Opowieść o zwycięstwie życia i miłości. Historia księdza Jana Kaczkowskiego w filmie "Johnny" od 23 września w kinach

FLESZ - 5-dniowy tydzień pracy odejdzie do lamusa?

Postać księdza Jana Kaczkowskiego aż prosiła się o film. Był to bowiem niezwykły kapłan – choć zrobił doktorat z teologii, swoje życie poświęcił służbie chorym i umierającym. Założył w Pucku hospicjum i zarządzał nim aż do swej przedwczesnej śmierci. Mimo, że zachorował na nieuleczalną chorobę, nie zrezygnował z aktywności duszpasterskiej. Zmarł w 2016 roku w wieku 38 lat. Został pochowany w rodzinnym Sopocie.

Postacią księdza Jana Kaczkowskiego zainteresował się Robert Kijak z firmy dystrybucyjnej Next Film. Zlecił on napisanie scenariusza podejmującego wybrane wątki z biografii kaznodziei Maciejowi Kraszewskiemu. W powstałym tekście jego autor postanowił opowiedzieć o swym bohaterze z punktu widzenia jednego z jego podopiecznych – Patryka Galewskiego. Nadał on swej historii tytuł „Johnny”.