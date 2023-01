Odwiedź w styczniu Willę Decjusza! Zwiedzanie zabytkowego pałacyku i wystaw indywidualne i z przewodnikiem

Willa Decjusza, wzniesiona w 1535 roku pod Krakowem na Woli Justowskiej jest jednym z najpiękniejszych i najpełniejszych przykładów renesansowej rezydencji podmiejskiej. Od XVI do XIX wieku była domem, w którym mieszkały znamienite rodziny, takie jak: Decjuszowie, którzy byli pierwszymi właścicielami, a następnie m.in. Lubomirscy, Sanguszkowie, hrabiostwo Kuczkowscy czy księstwo Czartoryscy.

Wystawa obrazów z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz mebli z Muzeum Narodowego w Krakowie we wnętrzach Willi Decjusza jest namiastką wspaniałego wyposażenia, jakie z pewnością zamawiali do swojej posiadłości jej dawni właściciele. Ciekawostkę architektoniczną stanowi natomiast loggia wyposażona w niezwykłej urody orientalne kafle, sprowadzone z Afryki Północnej do Willi w XIX w. przez Marcelinę Czartoryską.

W Willi Decjusza prezentowana jest też sztuka współczesna – w Holu Głównym można obejrzeć grafiki Krzysztofa Skórczewskiego: Widok z okna” (1991), „Villa Decius” (2008), „Chińska brama” (2016) i „Nowe Imperium” (2021). Na I piętrze Willi prezentowane są obrazy krakowskiej artystki - Beaty Zuby. Do końca stycznia w Willi podziwiać można także dwie krakowskie szopki, prezentowane Holu Głównym oraz na I piętrze budynku.