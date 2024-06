Od krakowiaka po swing - niezwykłe występy na Noc Tańca. Plenerowe pokazy, warsztaty i wiele innych darmowych atrakcji. Sprawdź program!

Noc Tańca w Krakowie program

Wydarzenia krakowskiej Nocy Tańca 2024

Pokazy tańców swingowych i hip-hopowych do przebojowych utworów.

Weź udział w Nocy Tańca 2024

8 czerwca odbędzie się jedyne takie święto tańca w Krakowie – okazja do poznania bogactwa tej sztuki w jej najróżniejszych odsłonach.

To czas na integrację i wspólną zabawę – potańczmy razem i poczujmy magię tańca! To okazja do odkrywania nowych pasji – spróbuj swoich sił w różnych stylach tańca i znajdź coś dla siebie.