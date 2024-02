Obnażali się i onanizowali na ulicach Krowodrzy i centrum Krakowa. Teraz zajmie się nimi sąd

Trzy dni później, policjanci Komisariatu Policji II w Krakowie otrzymali informacje, że w jednym z parków w centrum miasta miał przebywać onanizujący się mężczyzna. Kryminalni natychmiast udali się w to miejsce i szybko zlokalizowali 28-latka. W trakcie rozmowy nie potrafił on logicznie wytłumaczyć swojego zachowania. Następnie mężczyzna wraz z policjantami udał się do ‘’Białego Domku’’ w celu złożenia wyjaśnień. Policjanci w trakcie dalszych czynności ustalili, że to nie pierwszy raz kiedy 28-latek dopuścił się zachowania niezgodnego z prawem. Usłyszał on w sumie 11 zarzutów dotyczących nieobyczajnego wybryku w miejscu publicznym.