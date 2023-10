Nowy rok studentów seniorów. Inauguracje uniwersytetów III wieku na krakowskich uczelniach

- W bieżącym roku akademickim w ofercie UTW znajdą się wykłady z filozofii, historii Krakowa, psychologii społecznej, zdrowia. Słuchacze mają możliwość zapoznania się z obsługą systemu android, skorzystania z lekcji języka angielskiego czy poćwiczenia umysłu podczas zajęć treningu pamięci. Niezaprzeczalnie największym zainteresowaniem cieszą się, jak co roku, zajęcia ruchowe. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla osób w wieku senioralnym, dlatego UTW proponuje im aż 8 rodzajów zajęć z zakresu sportu i tańca oraz obozy sportowe - mówi mgr Anna Cygan z Centrum Pedagogiki i Psychologii, która zajmuje się organizacją i administracją UTW PK.

Oprócz uczestnictwa w różnego typu zajęciach czy wykładach słuchacze UTW PK mogą także brać udział w wycieczkach oraz spotkaniach okolicznościowych. Od ubiegłego roku Uniwersytet Trzeciego Wieku PK współpracuje z Pałacem Krzysztofory, co dla słuchaczy stanowi okazję do tego, by lepiej poznać historię Krakowa.