Nowy rok akademicki rozpoczęli przyszli weterynarze, biotechnolodzy, dietetycy, ogrodnicy...

W tym roku na URK będzie studiować ponad 7,6 tys. osób, z czego przeszło 2,5 tys. studentów I roku. Nowy rok akademicki rozpoczyna też 1 475 pracowników uczelni.

Podczas czwartkowej inauguracji rektor Uniwersytetu Rolniczego wspomniał m.in. o dwóch wielkich inwestycjach, które będą wkrótce finalizowane. Jako pierwsza, w najbliższy poniedziałek, do użytku zostanie oddana Klinika Małych Zwierząt. Jak wskazał rektor, jest to zasadniczy element własnej bazy uczelni, koniecznej do rozwoju Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej.