Nowy mural w Krakowie nawiązuje do twórczości Wyspiańskiego

- Mural, jako malowidło ścienne, odnosi nas do konkretnej przestrzeni - mówi o swej pracy artysta. - W ogóle słowo "przestrzeń" jest tutaj kluczowe. Nie chodzi jedynie o konkretne otoczenie. Mural to również przestrzeń społeczna. W zależności od jego umiejscowienia dostrzeże go mniej lub więcej osób. W niektórych lokalizacjach w ciągu godziny będzie miał większą ilość odbiorców niż dzieło prezentowane w galerii.

Projekt muralu został przygotowany na wystawę Smok i Smok w The Sumida Hokusai Museum w Tokio zorganizowaną przez Muzeum Manghha. Jak wyjaśnia twórca, inspiracją do powstania prac było "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Tytuł muralu oraz jego pierwszoplanowy bohater – Stańczyk – wskazują na scenę siódmą aktu II w której to padają znamienne słowa "Mąć tę narodową kadź, serce truj, głowę trać!..."