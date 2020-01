Nowy film Patryka Vegi opowie o patologiach polskiego futbolu. Już są kontrowersje. Z Wisłą Kraków w tle

Patryk Vega w swojej najnowszej produkcji odkrywa największe patologie polskich klubów piłkarskich. Powiązania z mafią i gangsterami, ustawianie meczów, groźby, zastraszania i przemoc na stadionach – wszystko to znalazło się w pełnym gwiazd filmie, który zagości na ekranach kin już 21 lutego.

Główni bohaterowie „Bad Boya” to dwaj bracia - Piotr i Paweł, których ścieżki życiowe rozeszły się dawno temu. Pierwszy został policjantem, a dla drugiego napady, kradzieże i narkotyki to chleb powszedni. Jednak bezkarność Pawła, uwikłanego w przynależność do kibicowskiego gangu „Twardego” kończy się, kiedy za sprawą donosu ląduje w więzieniu. Piotr postanawia wyciągnąć brata z celi, w czym wspiera go nowa dziewczyna Ola, adwokatka znajdującą paragrafy na najtrudniejsze przypadki. Spotkanie tej trójki zmienia wszystko i inicjuje serię obfitujących w nieoczekiwane zwroty akcji wydarzeń.