Wieczysta chce Carlitosa! Na horyzoncie hitowy transfer byłego piłkarza Wisły Kraków

Carlitos zostanie piłkarzem Wieczystej Kraków?!

Szykuje się wielki powrót Carlitosa do Krakowa? Nie wykluczone, skoro o Hiszpana, jak twierdzi Mateusz Borek, zabiega mająca ogromne możliwości finansowe, pukająca do bram II ligi Wieczysta.

Jego przygoda z Wisłą nie trwała długo, gdyż zadłużony klub pilnie potrzebował pieniędzy i przyjął ofertę transferu zaproponowaną przez Legię. W lipcu 2018 roku Carlitos podpisał trzyletni kontrakt w Warszawie. Z Legią zdobył wicemistrzostwo kraju, a następnie tytuł mistrza (choć w owym sezonie wystąpił jedynie w dwóch meczach ekstraklasy). Później był graczem Al-Wahda Abu Zabi i Panathinaikosu Ateny, by w 2022 roku wrócić do Legii. Nie był to zbyt udany ruch, aczkolwiek wywalczył z tym klubem kolejne trofeum, tym razem Puchar Polski. W lipcu ubiegłego roku rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron.