Wisła Kraków. Powrót Bogusława Cupiała na Reymonta? Radosław Majdan podgrzał atmosferę, ale…

- Awans albo pan Bogusław Cupiał, bo jak zobaczyłem ostatnio listę najbogatszych Polaków, to aż się zdziwiłem. Jakieś rozmowy chyba w kuluarach trwają. To byłby ciekawy powrót do Wisły Kraków. Finansowo świetnie idzie jego firmie, więc aż się prosi, żeby wsparł w tych trudnych momentach. Wisła od dłuższego czasu, oprócz takiej codziennej egzystencji spłaca wciąż długi - spekuluje w „Przeglądzie Sportowym” Radosław Majdan.

Czy rzeczywiście takie rozmowy trwają? Jeśli kibice Wisły robili sobie nadzieje, że obecnie taki scenariusz jest możliwy, to musimy ich rozczarować. Na ten moment nic w sprawie powrotu Bogusława Cupiała do Wisły się nie dzieje.

To co jest pewne, to że Bogusław Cupiał na meczach Wisły bywa. I prawdą jest, że po jednym z nich długo rozmawiał z obecnym właścicielem większościowym piłkarskiej spółki Jarosławem Królewskim w swojej loży. Ludzie to widzieli, ktoś wyraźnie musiał sobie coś dopowiedzieć... Z naszych informacji wynika jednak jasno, że z tego spotkania nie można wyciągać wniosków, że ta rozmowa miałaby oznaczać choćby przymiarki do powrotu w jakiejkolwiek formie Cupiała do Wisły i jej wsparcie finansowe ze strony myślenickiego biznesmena. Oczywiście życie niesie różne scenariusze i nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości, ale podkreślmy to jeszcze raz wyraźnie - w tym momencie takiego tematu po prostu nie ma.