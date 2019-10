Nowe miejsce inspiracji w Krakowie

W hali MAKRO przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie otwarto drugą w Polsce Akademię Inspiracji. W miejscu o powierzchni 370 mkw. powstało profesjonalne studio kuchenne, w którym doświadczeni szefowie kuchni będą szkolić i inspirować przedstawicieli branży gastronomicznej. W krakowskiej Akademii znalazło się sześć 2-osobowych stanowisk szkoleniowych oraz osiem do szkoleń barmańskich, baristycznych i sommelierskich. Szefem kuchni nowo otwartego miejsca został Zbigniew Sonik, od wielu lat związany z krakowską gastronomią.

– Jako MAKRO chcemy przyczyniać się do rozwoju polskiej gastronomii. Przykładamy dużą wagę do tego, by inspirować i edukować szefów kuchni. Temu ma służyć Akademia Inspiracji, którą otworzyliśmy najpierw w Warszawie, a teraz w Krakowie – mówi Dominik Branny, Prezes MAKRO.

– Otwarcie Akademii Inspiracji MAKRO w roku, w którym Miasto Kraków piastuje tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej, to kolejny dowód na to, że Kraków jest miastem rozwijającym się również w dziedzinie gastronomii. Przyczyniły się do tego zapewne bogate tradycje kulinarne regionu, wysoka jakość lokalnych produktów, tradycyjna krakowska gościnność i miła atmosfera – mówi Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.

W Akademii Inspiracji organizowane będą warsztaty i pokazy dla osób związanych z gastronomią. MAKRO będzie organizować szkolenia zarówno w zakresie fine diningu, jak i street foodu. Możliwości tego miejsca pozwalają również na warsztaty dla baristów, kelnerów czy spotkania dotyczące food costu. – Zapraszamy także osoby, które rozważają inwestycję w restaurację czy kawiarnię i tym samym pokazujemy od kuchni, jak wygląda prowadzenie takiego biznesu – tłumaczy Katarzyna Kosel, Dyrektor Pionu Personalnego MAKRO.

Pokaz specjalny oraz premiera książki

Na otwarcie Akademii Inspiracji w Krakowie MAKRO przygotowało wiele atrakcji. Pierwszą z nich był pokaz kulinarny jednego z najlepszych szefów kuchni w Europie, właściciela restauracji wyróżnionej dwiema gwiazdkami Michelin, Tima Raue. Przygotował on własną interpretację tradycyjnych polskich dań: pierogów – bez ciasta, za to z grzybem, mięsem oraz sporą dawką sosu maślanego, a także bigosu – z solidną porcją polika wołowego.