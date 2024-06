Nowe, ciekawe miejsce na mapie Krakowa. Zobacz zdjęcia z otwarcia Klika Ceramika

Krakowscy artyści na wernisażu

Jak będzie działać galeria?

Klika Ceramika, jako galeria ze sklepem, działa przy Starowiślnej 55 w Krakowie od wtorku do soboty w godzinach od 11:00 do 19:00, a jako przestrzeń warsztatowa, według harmonogramu spotkań, dostępnego na stronie klikaceramika.pl. Planowane warsztaty i spotkania będą okazją, dla wszystkich, do „doświadczania”, poznawania i obcowania z tradycyjnymi technikami rzemieślniczym jak również okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych znajomości oraz wspólnego rozwijania pasji do pracy z gliną.