Nowa droga w powiecie krakowskim. Czterokilometrowa trasa połączyła dwie gminy Jerzmanowice-Przeginia i Sułoszowa

Minister obecny na otwarciu mówił, że powstała piękna i bezpieczna droga. Podkreślał, że ta inwestycja wpisuje się w likwidacje wykluczenia komunikacyjnego gminy Sułoszowa.

- Okazało się, że realizacja zadania była możliwe, chociaż w minionych latach podczas rozmów w 2016 roku i jeszcze wcześniej w 2014 roku wydawało się, że to tylko marzenia. Inwestujemy w komfort codziennego życia mieszkańców, inwestujemy w bezpieczeństwo. 4,2 km zamiast ponad 15 km dojazdów do ważnych miejsc, patrząc na przejazd drogi krajowej nr 94 wiodącej z Krakowa w kierunku Olkusza i dalej na Śląsk. Takich dróg są setki w całym kraju, w każdym regionie naszego kraju. To 23 tys. km dróg gminnych i powiatowych, które zrealizowane zostały dzięki wsparciu rządowemu. Polacy na to czekali – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.