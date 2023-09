Niezwykły koncert na Rynku Podgórskim. Piękne melodie i teksty przypomniały historię polskiego harcerstwa Piotr Tymczak

„Dziś jest Pojutrze. Harcerstwo w służbie Bogu i Polsce” to cykl wydarzeń kulturalnych, przedstawiających historię ruchu harcerskiego w Polsce, obrazujących odwagę i miłość do ojczyzny wielu pokoleń młodych ludzi. W jego ramach w sobotę, 23 września, na Rynku Podgórskim w Krakowie odbył się koncert. Celem wydarzenia było dotarcie do młodego pokolenia z mało znaną historią polskiego harcerstwa za pomocą melodii i tekstów piosenek nawiązujących do bohaterów i ducha harcerstwa.