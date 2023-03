Niepokorni i oryginalni. Amerykański zespół rockowy Highly Suspect wystąpi 14 października w klubie Kwadrat w Krakowie

Amerykański kwintet nie tylko opowiada o łamaniu zasad oraz podbijaniu nowych terenów, ale rzeczywiście to robi. Ich brzmienie to niezrównoważona mieszanka chropowatych gitar, niepokojącego fortepianu, pokręconych syntezatorów, hip-hopowej produkcji, filmowej wizji oraz urokliwych wokali. Dzięki niepowtarzalnemu stylowi stali się światowym fenomenem, który zgromadził wokół siebie rzesze gorliwych fanów, znanych jako MCID (My Crew Is Dope).

Zaczynali jako undergroundowa ciekawostka, po czym wdrapali się do mainstreamowej ligi z debiutanckim albumem “Mister Asylum” (2015) i zaledwie rok później ugruntowali swoją pozycję płytą “The Boy Who Died Wolf”. Oba wydawnictwa były nominowane do Grammy za najlepszy rockowy album, a pochodzące z nich single pokryły się złotem i trafiły na listy "Billboardu".

Wydane w 2019 roku “MCID” to ich najbardziej zróżnicowania brzmieniowo i frapująca tekstami propozycja, udowadniająca że świetnie odnajdują się w kolaboracjach zarówno z metalowcami z grupy Gojira czy gwiazdą trapu Young Thugiem. Od tamtego czasu zgromadzili na koncie setki milionów streamów i wyprzedali liczne koncerty na wielu kontynentach.