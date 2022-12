Nie ma świąt bez Kevina... W Tauron Arenie na wielkim ekranie z muzyką na żywo Anna Piątkowska

"Kevin sam w domu" to już kultowy punkt świątecznego programu materiały prasowe

"Kevin sam w domu" to już obowiązkowy punkt świątecznego programu. W tym roku w Krakowie można go zaliczyć jeszcze przed wigilijnym karpiem. I to jak, na wielkim ekranie i z muzyką na żywo. W Tauron Arenie 20 grudnia o godz. 19.00 zabrzmi słynna filmowa partytura skomponowana przez Johna Williamsa w wykonaniu Royal Symphony Orchestra, której towarzyszyć będą soliści, chór, chór dziecięcy - łącznie ponad 120 osób na jednej scenie.