Natasza Urbańska stawia na samodzielność. Płyta "Rajd 44" już do posłuchania i kupienia

Zaczynała jako nastolatka od gimnastyki artystycznej, ale marzyła jej się scena. Popularność przyniósł jej udział w musicalu „Metro”, dzięki któremu związała się z teatrem Studio Buffo. Do dzisiaj dorobiła się kilku głównych ról w głośnych przedstawieniach – choćby w „Policie”, gdzie zagrała Polę Negri. W 2014 roku wydała debiutancki album z piosenkami – „One”.

Siedem lat później dostajemy nową płytę wokalistki. Na „Rajdzie 44” znalazły się pomysłowe utwory, łączące echa klasycznego bluesa i rocka z nowoczesnymi aranżacjami w stylu elektronicznego popu. To zasługa producentów zestawu – duetu Sampler Orchestra. Warto dodać, że Natasza Urbańska jest współautorką wszystkich piosenek, sama też wydała album.

- W poszukiwaniu własnego muzycznego języka przeszłam długą drogę i próbowałam wielu gatunków. Nagrałam sporo materiału, który jednak nie do końca mnie satysfakcjonował i ostatecznie skończył w szufladzie. To był niezwykle ważny moment dla mnie, zrozumiałam bowiem, że nie chcę iść na kompromis i być kopią kogokolwiek lub wklejać się w czyjeś wizje nowej Nataszy. Dopiero duet Sampler Orchestra miał zupełnie inne podejście do mojego śpiewania – i dzięki temu otworzył przede mną zupełnie nowy i świeży świat dźwięków - tłumaczy nam piosenkarka.