Największe przeboje Stinga podczas dwugodzinnego koncertu. Brytyjski piosenkarz wystąpi 20 lipca w krakowskiej Tauron Arenie

Grupa zaczynała od grania szorstkiego punka, ale z czasem za sprawą Stinga coraz śmielej wykorzystywała elementy jamajskiego reggae. Okazało się to przepisem na wielki sukces. Wkrótce światowymi hitami stały się piosenki „Roxanne”, „Message In A Bottle”, „Walking On The Moon”, „Don’t Stand So Close To Me” czy „Every Breath You Take”. Mimo to, po nagraniu pięciu płyt, The Police zakończyli swą działalność w 1984 roku.

Rok później ukazała się pierwsza solowa płyta Stinga – „The Dream Of The Blue Turtles”. Pomysłowe wykorzystanie jazzowych brzmień sprawiło, że pochodzące z niej piosenki „Moon Over Bourbon Street” i „Russians” stały się wielkimi przebojami. Kolejne krążki przyniosły następne: „Englishman In New York”, „Fragile”, „Mad About You”, „Fields Of Gold” czy „Shape Of My Heart”. Uczyniły one w latach 90. z brytyjskiego wokalisty jedną z największych gwiazd światowego popu i rocka.