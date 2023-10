Największe grzechy pasażerów komunikacji miejskiej. Oto najbardziej denerwujące zachowania w tramwajach i autobusach

Kraków od kilku lat wymienia stare autobusy i tramwaje na nowoczesne pojazdy. Na ulicach miasta nie zobaczymy już autobusów z wysoką podłogą, która zawsze utrudniała wejście do pojazdu osobom starszym i matkom z wózkami. Coraz mniej pojawia się również tramwajów, do których, aby wejść, trzeba pokonać schody, co nie dla każdego jest łatwe. Sieć połączeń również jest całkiem dobrze rozwinięta, miasto wciąż planuje budowę nowych linii tramwajowych. Obecnie trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic, której oddanie jest planowane na koniec 2025 roku, a od niedawna pasażerowie mogą korzystać z nowej 5,5-kilometrowej trasy do Górki Narodowej. Na krakowskich ulicach tworzone są również buspasy, które ułatwiają przejazd autobusom.

Komunikacja miejska w Krakowie bez tajemnic. Ceny i rodzaje biletów, linie tramwajowe i autobusowe, punkty sprzedaży [INFORMATOR]