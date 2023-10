Najstarsze fotografie z archiwów Muzeum Etnograficznego ujrzały światło dzienne

Zdjęcia pochodzą z archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

Najstarsze zdjęcia z kolekcji fotografii Muzeum Etnograficznego została zdigitalizowana, zdjęcia można zobaczyć też na stronie internetowej muzeum.

Wystawie czarno-białych fotografii owarzyszą obiekty muzealne: kolorowe wstążki, które pozwalają sobie uzmysłowić, co straciliśmy poprzez czarno-biały zapis oraz aparat fotograficzny czy kapliczka, która daje kontekst dla fotografii, na których uwiecznione zostało codzienne życie.

- Pomysł był taki, by myśleć o tej całej przestrzeni jako jednej całości. Wystawa została rozłożona na cztery sale opowiadajace różne hisotrie, to towrzą one jedną narrację. Ilustrują to cztery ścieżki dźwiękowe, tworzące jedną kompozycję. To, m.in. nagrania terenowe z miejsc, w których zostały pokazane na zdjęciach, nagrania archiwalne pierwszych rejestracji muzyki ludowej, można tez usłyszeć głos Moniki Dudek, dyrektorki Muzeum Etnograficznego śpiewającej dwie pieśni. Mam nadzieję, że udało się wykreować audiowizualny świat, w którym się można zanurzyć - wyjaśnia Konrad Gęca, autor oprawy dźwiękowej wystawy.