Na Uniwersytecie Jagiellońskim amerykańscy specjaliści szkolą muzealników z Ukrainy

Amerykanie, którzy dzielą się swoją wiedzą, to przedstawiciele organizacji CyArk - jednej z wiodących na świecie, jeśli chodzi o digitalizację zabytków dziedzictwa kulturowego, w tym także tych znajdujących się pod patronatem UNESCO. Warsztaty na UJ są prowadzone dla grupy 13 muzealników ukraińskich z: Muzeum Narodowego Historii Ukrainy w Kijowie, Narodowego Muzeum Historycznego w Dnipro (dawny Dnietropietrowsk) oraz Narodowego Rezerwatu Chortyca. Koordynatorem ze strony polskiej jest dr hab. Radosław Palonka, prof. UJ z Wydziału Historycznego UJ. W przedsięwzięcie zaangażowany jest także Projekt Flagowy Priorytetowego Obszaru Badawczego - Mare Nostrum (zespół ds. digitalizacji) realizowany w Instytucie Archeologii UJ. Ceramika i zabytki metalowe, kamienne i kościane, które służą w trakcie warsztatów jako materiał do ćwiczeń, pochodzą ze zbiorów Instytutu Archeologii UJ.

- Osobiście cieszę się, że udało się namówić kolegów amerykańskich i ukraińskich do przeprowadzenia tych warsztatów w Krakowie, i to na Uniwersytecie Jagiellońskim - mówi dr hab. Radosław Palonka, prof. UJ. - My także korzystamy z tych szkoleń, porównując metodologię i organizację naszej pracy związanej z digitalizacją zabytków z tą prowadzoną przez Amerykanów. Tu dużo jest do wzajemnej nauki - dodaje.

W poniedziałek, 6 listopada, o godz. 12 w sali im. Michała Bobrzyńskiego w Collegium Maius UJ odbędzie się wykład otwarty prowadzony przez dr. Simona Radchenko, dyrektora Fundacji Archaic i pracownika Muzeum Uniwersytetu w Stavanger w Norwegii pt. "Two years at war: what’s happening and what will happen with Ukrainian heritage?". Dr Radchenko podsumuje działania związane z warsztatami, a także przedstawi obecną sytuację związaną z ochroną zabytków na Ukrainie i problemami, z jakimi borykają się tamtejsze muzea.