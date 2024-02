Kraków. Jubileusz 60-lecia otwarcia Muzeum UJ dla publiczności. Inauguracja już 1 lutego

W ramach jubileuszu planowane są m.in. wystawy. Jedna z nich ma być poświęcona twórcy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorowi historii sztuki UJ, postaci nietuzinkowej w krajobrazie powojennego Krakowa, wizjonerowi, rewindykatorowi dzieł sztuki zagrabionych w czasie II wojnie światowej, niekiedy nazywanego "Panem na Collegium Maius" ze względu na swój olbrzymi autorytet i często niekonwencjonalne metody działania.

- Kolejna wystawa, o wymownym tytule "I na co Paniom to wszystko? O kobietach na Uniwersytecie Jagiellońskim", zaplanowana na jesień, związana jest z kolei z przypadającą również w 2024 roku 130. rocznicą dopuszczenia kobiet do studiowania na najstarszej polskiej uczelni - zdradza dr Ślaga.