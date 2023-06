Na krakowskie ulice wyjechał "tramwaj Szymborskiej". Jest okazja

- Dlaczego Szymborska na tramwaju? Wydaje mi się, że był to jej ulubiony środek lokomocji, przynajmniej do Nobla. Później czuła się już osaczona w sytuacjach zamkniętych miedzy przystankiem a przystankiem. Mieszkała wówczas najpierw przy ul. Chocimskiej, po Noblu przy ul. Piastowskiej, stamtąd jeździła do centrum - wyjaśnia Michał Rusinek, który przez ponad 15 lat piastował stanowisko sekretarza poetki.