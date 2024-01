Kora, Modrzejewska, Wyspiański, Szymborska na muralu w swojej dzielnicy

Także Wisława Szymborska polubiła dzielnicę. Jej pierwsze samodzielne mieszkanie, do którego przeprowadziła się z Domu Literatów mieściło się właśnie w Krowodrzy - przy ul. Królewskiej (wówczas noszącej nazwę 18. Stycznia), kolejne jej adresy to ul. Chocimska i Piastowska - oba w tej samej dzielnicy.

Niedaleko budynku ozdobionego muralem, przy ul. Sienkiewicza znajduje się dom rodzinny Olgi Jackowskiej - wokalistki Maanamu. To okolica jej dziecinnych zabaw. Ale i później Krowodrza była ważnym punktem na krakowskiej mapie Kory. Razem z Markiem Jackowskim przez wiele lat mieszkali w bloku przy ul. Kazimierza Wielkiego. To właśnie tam powstało wiele hitów Maanamu.

"Tu mieszka Stanisław Wyspiański i prosi, by go nie odwiedzać" - taką informację mogli przeczytać krakowianie na drzwiach pracowni artysty przy ul. Krowoderskiej 79. Pastelowe panoramy Krakowa widziane z tego punktu miasta do dziś zachwycają.

Na krowoderskim muralu nie mogło zabraknąć tradycji, z której słynęła dzielnica - szopkarstwa. Twórcą najbardziej dojrzałej architektonicznie formy był Michał Ezenekier – murarz i kaflarz z Krowodrzy. Stworzona przez niego szopka stanowi do dziś wzór. Na muralu znalazła się także postać samego szopkarza - pana z wąsem w meloniku

Na muralu nalazły się tu też charakterystyczne bryły Domu Śląskiego, budynku Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych przy placu Inwalidów czy siedziby Radia Kraków, rzeźby Bolesława Chromego, które można zobaczyć przed budynkiem Uniwersytetu Rolniczego.