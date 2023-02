Muzyczne przeboje 2022 roku. Jakie płyty kupowali Polacy najchętniej i jakich piosenek słuchali w radiu w minionym sezonie?

Już tradycyjnie podsumowanie sprzedaży fizycznej albumów zdominowane jest przez polskich wykonawców. Tym razem zdecydowaną liderką okazała się Sanah, która w pierwszej dziesiątce umieściła wszystkie cztery swoje płyty, zaczynając od miejsca pierwszego, które należy do „Uczty”, wydanej w kwietniu 2022 roku. Pozostałe jej wydawnictwa zajęły kolejno miejsca: „Irenka” – trzecie, „Sanah śpiewa Poezyje” – piąte i „Królowa dram” – ósme. Pozostałe jedno miejsce na podium przypadło Dawidowi Podsiadło, który z albumem „Lata dwudzieste” uplasował się na pozycji drugiej.

- Fenomen Sanah polega na prostocie jej piosenek. Ona nie udziwnia, tylko śpiewa ładne melodie, które najczęściej pisze sama. Siada przy fortepianie, gra i śpiewa – a to najprostsza forma komunikacji. Podobnie rzecz się ma z Dawidem Podsiadło. Zarówno on, jak i Sanah, piszą teksty, które są o czymś. Nie opowiadają o abstrakcyjnych rzeczach, tylko poruszają problemy swojego pokolenia. Dzięki temu ich przeboje są wiarygodne dla słuchaczy. Jeśli ma się do tego trochę talentu, wykształcenie, jest się pracowitym i ma się trochę szczęścia – to odnosi się sukces – tłumaczy nam Hirek Wrona, dziennikarz muzyczny.