MPK SA w Krakowie podpisało umowę na dostawę 50 przegubowych autobusów elektrycznych

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie podpisało dziś umowę na zakup 50 Solarisów Urbino 18 electric. Dokument został podpisany poprzez złożenie podpisów elektronicznych. Nowe elektrobusy zasilą tabor krakowskiego przewoźnika i dołączą do 28 autobusów elektrycznych Solarisa, które już służą mieszkańcom miasta.

FLESZ - Znamy stawki za połączenia międzynarodowe

Zamówienie, które zostało podpisane w dniu 25 maja, obejmuje dostawy 50 przegubowych autobusów elektrycznych, jak i 50 sztuk urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in, dedykowanych do każdego autobusu. Pojazdy zostaną dostarczone do Krakowa w przeciągu roku od momentu podpisania umowy. Wartość kontraktu wynosi 165435000 zł brutto. Elektrobusy, które Solaris dostarczy do Krakowa, będą napędzane za pomocą osi ze zintegrowanymi silnikami elektrycznymi. Autobusy przegubowe zostaną konstrukcyjnie przygotowane do ładowania na dwa sposoby: poprzez 4-polowy pantograf dachowy umieszczony nad pierwszą osią pojazdu lub za pomocą złącza typu plug-in. Magazynami energii będą natomiast baterie Solaris High Energy+. Elektryczne przegubowce będą mogły zaoferować jednorazowo podróż dla 141 pasażerów, z czego 43 osoby będą mogły skorzystać z miejsc siedzących.

Najnowsze autobusy dla Krakowa będą wyposażone w monitoring, system informacji pasażerskiej, klimatyzację, ładowarki USB oraz elektryczny system ogrzewania. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich będą mogły skorzystać z platformy ułatwiającej wsiadanie oraz wysiadanie z autobusu. Rampa zostanie zamontowana przy drugich drzwiach.

Kraków zajął piąte miejsce w konkursie o tytuł „Zielonej stolicy Europy 2022”. Jednym z elementów, które były w tym konkursie brane pod uwagę to ekologiczny transport i jego znaczenie dla środowiska. Nowe autobusy będą wykorzystywane na czterech liniach kursujących przez Aleje Trzech Wieszczów, a więc w rejonie miasta, gdzie odnotowywane są największe przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza. To zamówienie jest o tyle istotne, że nie możemy już liczyć na autobusy elektryczne z programu prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, bo został on w tym roku zamknięty. A był to program, w którym jako miasto byliśmy skłonni zakupić nawet 161 pojazdów –powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Zakup 50 przegubowych autobusów elektrycznych dla Krakowa znalazł się na liście projektów wybranych do do finansowania ze środków unijnych. -Na zakup tych pojazdów przyznano nam ok. 110 mln zł dotacji. Jest to więc dla nas szansa, aby angażując stosunkowo nieduże środki własne pozyskać bezemisyjne autobusy dla mieszkańców Krakowa.

- To kolejna nasza inwestycja, która w znacznym stopniu jest współfinansowana ze środków zewnętrznych. Do tej pory udało nam się pozyskać z unijnych funduszy 1 051 000 000 zł, co pozwoliło m.in. na wycofanie z krakowskich ulic wszystkich autobusów nie spełniających najwyższych europejskich norm określających poziom emisji spalin. Przypomnę, że od października 2018 roku mieszkańcy Krakowa podróżują wyłącznie autobusami spełniającymi co najmniej normę Euro 5 – powiedział Rafał Świerczyński, prezes zarządu MPK SA w Krakowie. To już kolejne autobusy elektryczne firmy Solaris, które wybrał krakowski przewoźnik. Mieszkańcy Krakowa mogą na co dzień korzystać z 28 elektrobusów tej samej marki.

- Decyzję o zakupie kolejnych 50 autobusów elektrycznych marki Solaris, odbieramy jako wyraz pozytywnych doświadczeń z eksploatacji pojazdów elektrycznych Solaris, wynikających nie tylko z wysokiej jakości samych autobusów, ale także z profesjonalnie przygotowanej obsługi serwisowej. Jesteśmy dumni, że mamy realny wpływ na poprawę jakości powietrza w Krakowie –mówi Petros Spinaris, Wiceprezes Zarządu Solaris Bus & Coach, odpowiedzialny za obszar Sprzedaży, Marketingu i Customer Service.