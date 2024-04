Nowe pociągi Polregio dla Małopolski. Zapowiadają zakup 20 składów. To zmieni jakość przewozów pasażerskich

Inwestycja z unijnym wsparciem

Zarząd spółki zwrócił się do CUPT o zwiększenie poziomu dotacji, wskazując na potencjalne straty, z jakimi wiąże się obniżony próg wsparcia. Dodatkowo Polregio zwróciło uwagę na konieczność wydłużenia okresu rozliczenia dotacji o co najmniej dwa lata, ze względu na opóźnienia w rozdzieleniu środków z KPO.

- Zrobimy wszystko, by zrealizować inwestycję. Przedstawiciele spółki są jest w ciągłym kontakcie z decydentami, by zwiększyć finalny poziom dofinansowania do 84 procent - obiecuje Polregio.

Modernizacja taboru zmieni jakość przewozów

Nie ma wątpliwości, że zakup nowego taboru to konieczność, gdy mowa o największym pasażerskim przewoźniku kolejowym w kraju, który tylko w ubiegłym roku obsłużył niemal 100 mln pasażerów, dojeżdżających codziennie do pracy, szkół, uczelni i szpitali. Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ich podróży nie podlega kompromisom. Tymczasem średni wiek taboru spółki przekracza 40 lat, co czyni go jednym z najstarszych na rynku. Do 2035 roku około 150 najstarszych pojazdów zostanie wyłączonych z ruchu.