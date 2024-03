Linia kolejowa z Krakowa do Myślenic. Z dostępu do pociągów skorzystać będą mogli również mieszkańcy trzech podkrakowskich gmin

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na zaprojektowanie nowej linii kolejowej Kraków-Myślenice. Dzięki inwestycji mieszkańcy powiatu myślenickiego zyskają szybkie połączenie ze stolicą regionu. To jedna z trzech inwestycji planowanych w Małopolsce w ramach rządowego „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 roku”.

- Umowa podpisana przez PLK SA z konsorcjum firm BBF Sp. z o.o. i IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. opiewa na przeszło 22 mln zł netto. Zakłada opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy nowej linii kolejowej z Krakowa do Myślenic. Na przygotowanie projektu wykonawcy będą mieli 35 miesięcy - informuje Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kolej na Myślenice

Zadaniem projektantów będzie przygotowanie inwestycji polegającej na budowie linii kolejowej pomiędzy krakowskimi Swoszowicami a centrum Myślenic. Tor o długości ok. 22 km w dwóch fragmentach poprowadzony będzie pod ziemią. Wybudowane zostaną również nowe wiadukty i mosty. Bezkolizyjne skrzyżowania zapewnią bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.

Z wygodnego dostępu do pociągów skorzystać będą mogli nie tylko mieszkańcy Myślenic, ale i trzech podkrakowskich gmin (razem ok. 72 tys. osób). Na trasie powstaną przystanki: Lusina, Konary, Olszowice, Kąty, Krzyszkowice, Polanka i stacja Myślenice. Obiekty będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Pociągi w podgórskim terenie pojadą z prędkością do 120 km/h. Przejazd z Krakowa Głównego do Myślenic szacowany jest na ok. 40 minut.

- Dzięki inwestycji zwiększy się rola kolei w regionie. Projekt pozwoli zmniejszyć liczbę samochodów wjeżdżających codziennie do stolicy Małopolski i przez to zredukować hałas oraz zanieczyszczenie powietrza. Dzięki Programowi Kolej + na terenie Małopolski powstanie również połączenie kolejowe Krakowa z Niepołomicami oraz łącznica, która skróci podróże pociągiem do Olkusza - mówi Hamarnik.

Program Kolej +

Realizacja programu Kolej + ma przynieść poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Firmowany przez Ministerstwo Infrastruktury program jest wart ok. 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa, a ok. 2 mld zł to środki jednostek samorządu terytorialnego.

Z programu Kolej Plus do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje zgłoszone przez samorządy 11 województw. Projekty obejmują łącznie 34 miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji inwestycji ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

