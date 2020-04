MPK Kraków. "To jest horror. Jechałam do pracy trzy godziny"

- W autobusie 172 nadal tłok. To jakaś kpina, czy co? Gdzie te zmiany na lepsze w komunikacji? - oburza się pani Ewelina.

To tylko jeden z przykładów komentarzy na oficjalnym profilu MPK na Facebooku. Pasażerowie zwracają w nich uwagę na przepełnienie pojazdów komunikacji miejskiej. Narzekają też na to, że w godz. 9-13 kursy są raz na godzinę albo w ogóle zostały zawieszone. Uwagi dotyczą również tego, że przy obecnych rozkładach nadal nie ma odpowiednich połączeń, które pozwoliłyby wszystkim normalnie dotrzeć do pracy i z niej wrócić.

- To jest horror. W sobotę jechałam do pracy prawie trzy godziny! - podkreśla pani Maria.

W Zarządzie Transportu Publicznego przekonują, że na razie nie może kursować więcej pojazdów w godz. 9-13. - Brak wpływów z biletów powoduje brak pieniędzy na większą liczbę kursów - rozkłada ręce Sebastian Kowal z ZTP.