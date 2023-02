Mozart, Vivaldi I Schumann podczas tegorocznej edycji festiwalu Opera Rara w trzech krakowskich teatrach od 16 do 26 lutego

Założeniem festiwalu Opera Rara jest od początku jego funkcjonowania przywracanie blasku utworom zapomnianym i niedocenianym. Ideę tę kontynuuje Capella Cracoviensis, która w tym roku całkowicie odpowiada za program i organizację wydarzenia.

- Już sama nazwa festiwalu mówi z jakim repertuarem będziemy obcować. „Opera rara” to po włosku „opera rzadka”. Czyli nieznana i nieczęsto wykonywana. Dlatego sięgamy po dzieła, które niekiedy wręcz wydobywamy z niebytu lub takie, które nie miały szczęścia do wystawiania w Polsce. Wśród takich utworów zdarza się wiele prawdziwych pereł. Są one nieznane nie dlatego, że są nieudane, ale dlatego, iż miały mniej szczęścia, kiedy kształtował się operowy kanon – tłumaczy nam Krzysztof Dix, sekretarz artystyczny festiwalu.