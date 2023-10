Oscarowe wieczory z muzyką Korngolda i Mozarta - 13 i 14 października w Filharmonii Krakowskiej

Obaj kompozytorzy należeli do wąskiego grona genialnych twórców swojej epoki. Nagrodzony Oscarem za muzykę do filmu "Przygody Robin Hooda" z 1938 roku Korngold, po dziś dzień zaliczany jest do najwybitniejszych kompozytorów hollywoodzkich. W dobie nasilającego się w latach 30-tych antysemityzmu podjął decyzję o przeniesieniu się z rodzinnej Austrii do Stanów Zjednoczonych, co zapewne uratowało mu życie.

Oprócz pisania dla fabryki snów nie zaprzestał tworzenia na potrzeby sal koncertowych, czego Koncert skrzypcowy D-dur jest najlepszym dowodem. Dzieło – zadedykowane Almie Malher i prawykonane w 1947 roku przez samego Jaschę Heifetza – już choćby przez oba te nazwiska wpisuje się w wielką historię muzyki.

W Filharmonii Krakowskiej zaprezentowane zostanie przez Jarosława Nadrzyckiego – absolwenta poznańskiej Akademii Muzycznej oraz salzburskiego Mozarteum i laureata V nagrody w Konkursie im. Henryka Wieniawskiego w 2016 roku, gorąco oklaskiwanego przez krakowską publiczność w ubiegłym sezonie koncertowym.