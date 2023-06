Mozaiki Heleny i Romana Hussarskich z 1967 r. w krakowskim zoo zachowane i ponownie wykorzystane

Dekoracje mozaikowe zostały wykonane w 1967 r. według projektu Heleny i Romana Hussarskich, autorów również m.in. mozaiki w dawnym hotelu "Cracovia" przy al. Focha (1965 r.). Na zespół mozaik w krakowskim zoo składały się dekoracje wewnątrz i na zewnątrz pawilonu dla zwierząt drapieżnych, który niedawno został przeznaczony do rozbiórki, by mógł go zastąpić pawilon dla małp człekokształtnych - szympansów i makaków.

Mozaiki zewnętrzne znajdowały się na wschodnich ścianach tego - już nieistniejącego - budynku i stanowiły tło pięciu metalowych klatek z wybiegami dla zwierząt. Pierwotnie ciągły pas dekoracji dzieliły jedynie poprzeczne kraty między wybiegami, które z czasem zamurowano ze względu na konieczność odseparowania poszczególnych osobników. Kompozycję wykonano z płytek ceramicznych o piaskowo-beżowej tonacji z nieregularnie rozmieszczonymi ciemniejszymi akcentami w formach abstrakcyjnych motywów geometrycznych (stylizowanych na afrykańskie), ułożonych z czarnych, czerwonych i białych płytek. Wewnątrz budynku, we wszystkich pomieszczeniach dla zwierząt połączonych korytarzem komunikacyjnym do ich wpuszczania i wypuszczania, zastosowano na ścianach analogiczne dekoracje mozaikowe.