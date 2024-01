Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem autorstwa ojca Wyspiańskiego wróciła na Krupniczą

Dodatkowo, w drugiej wnęce po prawej stronie cokołu, umieszczono nową kamienną tablicę, a na niej wkomponowano inskrypcję zawierającą imię i nazwisko autora: Franciszka Wyspiańskiego, nazwisko fundatorów, datę wykonania oryginału oraz informację o dacie przeniesienia rzeźby na ul. Krupniczą 38 i jej konserwacji.

W programie prac konserwatorskich firma Art Forum Bożena Boba-Dyga przypomina historię powstania rzeźby: "Franciszek Ziejka napisał, że wynajęcie parteru dla Wyspiańskiego było swego rodzaju intrygą, jaką miał uknuć Mateusz Rogowski. Planował on wydać za mąż swoją 25-letnią córkę Marię. Wcześniej odrzuciła wielu kandydatów na męża, zerwała też niejedne zaręczyny. Jeśli można wierzyć wspomnieniom Antoniego Waśkowskiego zawartym w rodzinnym wydaniu Akropolis, to Maria czekała: na Artystę. Podobno to Mateusz Rogowski podsunął pomysł, aby jego sąsiedzi Antonina i Antoni Wojczyńscy ufundowali figurę Matki Bożej. Miało to być podziękowanie za wybudowanie 10 kamienic. Małżeństwo zaakceptowało ten pomysł i zleciło wykonanie figury Franciszkowi Wyspiańskiemu. Ten z kolei wybrał Marię Rogowską jako modelkę do twarzy Matki Bożej. Rzeźba powstała i została ustawiona w ogrodzie Wojczyńskich".