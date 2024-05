Monster Truck Show w Krakowie. Zobacz widowiskowe pokazy kaskaderskie i niezwykłe pojazdy OPRAC.: Magda Habel

Chcesz poczuć się jak bohater filmu akcji? Teraz masz okazję doświadczyć niesamowitych wrażeń! Extrem Cascaders Team - grupa światowej klasy kaskaderów dostarczy Ci niezapomnianych chwil! Nie przegap okazji, by zobaczyć najlepszych kaskaderów filmowych i poczuć na własnej skórze, co to znaczy prawdziwa adrenalina!