Mistrzostwa Świata DJ-ów w sobotni wieczór krakowskim klubie Forum Przestrzenie. Kto zostanie najlepszym didżejem mijającego roku?

Federacja IDA (International DJ Association) ma piętnaście oficjalnych oddziałów na pięciu kontynentach i cieszy się̨ olbrzymią popularność́cią i prestiżem. Co roku podczas krajowych eliminacji wybierani są reprezentanci, którzy właśnie w Krakowie spotykają̨ się by walczyć́ o tytuł Mistrza Świata DJ-ów IDA w kategoriach: Technical oraz Show.

Od pierwszej edycji imprezy, zorganizowanej w 2007 roku, mistrzostwa IDA World Finals co roku goszczą̨ w Krakowie tysiące fanów DJ-ingu. W tegorocznej, jubileuszoej edycji można się spodziewać powrotów do najbardziej spektakularnych momentów z historii tych muzycznych zmagań. IDA World Dj Championships 2021 to jubileuszowa, piętnasta edycja legendarnych Mistrzostw Świata DJ-ów. Wydarzenie klasyfikowane jest jako największe i najlepiej zorganizowane zawody DJ-skie na świecie.