"Mimo wyroku sprawa Skóry to wciąż zagadka". Katarzyna Janiszewska napisała o najbrutalniejszej zbrodni w Krakowie

Ale chyba nie zamierza pani bronić Roberta J.? Nie. Zamierzam postawić znak zapytania. Robert J. w pewnym sensie pasuje do portretu psychologicznego sprawcy, który stworzyli profilerzy, ale też nie do końca...

Czy widziała pani w tym jeszcze dodatkową zagadkę? Jest wyrok, ale nieprawomocny, a na dodatek opiera się wyłącznie na poszlakach. Tam nie ma twardych dowodów, takich, które jednoznacznie by mówiły o winie tego człowieka. Pomyłki też się często zdarzają. Nie wiem, czy ta historia jest do końca wyjaśniona. To wciąż bardziej czas pytań niż odpowiedzi.

Czy zbrodnia fascynuje? Czy fascynuje? Raczej w pejoratywnym znaczeniu. Ale tak, ludzi to interesuje przez swoją zagadkę, często niezrozumienie. Ludzie zadają sobie pytanie, chcą wiedzieć, dlaczego dochodzi do zbrodni.

Dlatego postanowiła pani napisać tę książkę? Nie tylko. Ta sprawa żyła chyba w każdym krakowianinie. Do morderstwa doszło w 1998 r. Nie było roku, w którym nie pojawiłaby się nowa informacja, jakiś szczegół, a sprawca wciąż był nieuchwytny. Śledziłam te doniesienia i wciąż mnie coś niepokoiło i zastanawiało. I nagle po tylu latach... Nie znaleziono przecież żadnego nowego dowodu, ale policja uznaje, że sprawcą jest właśnie Robert J. i w blasku kamer i fleszy zatrzymuje go. Dlaczego tak się stało? Dlaczego akurat teraz, dlaczego nie 20 lat wcześniej, kiedy już były wobec niego podejrzenia. Był przecież przesłuchiwany, przez te lata był obserwowany. I przez te lata niczym się nie zdradził. [gal]68343481[/gal] Jak pani dokumentowała tę historię? To były głównie rozmowy: z osobami, które pracowały przy tej sprawie, z ojcem Roberta J. Niemal z wszystkimi, którzy mieli wiedzę o sprawie i sprawcy.

Czy w toku pani rozmów coś radykalnie zmieniło się w postrzeganiu tej historii? Ktoś odkrył tajemnicę albo sprawił, że kompletnie przewartościowała pani myślenie na temat tej historii? Przede wszystkim poznałam mroczne wątki życia Roberta J. Smutek i samotność od najmłodszych lat. Jego życie było smutne i to jest najłagodniejsze określenie, jakie przychodzi mi do głowy. Bardzo złe rzeczy działy się w jego życiu od wczesnego dzieciństwa. To była pierwsza uderzająca myśl. Myślę, że jeżeli dokonał tej zbrodni, to miała ona źródło w tamtym okresie. Miało to wpływ na jego myśli i czyny. Z drugiej strony mamy policjanta, który prowadzi śledztwo i jego wielką determinację, żeby tę sprawę zamknąć i wymierzyć sprawiedliwość. Rozumiem to. Dochodzi do zbrodni, powinnością policjanta jest znaleźć sprawcę. Jako obywatel chcę tego samego. Ale czy tu determinacja śledczego nie była zbyt duża? Może pracując zbyt długo przy tej sprawie stracił dystans? Nie twierdzę, że tak było, ale dla mnie to interesujący wątek.

Dlaczego jednak to nie jest forma czysto reporterska, ale fabularna, z mniejszą odpowiedzialnością za przytoczone fakty? W tej sprawie już dużo zostało powiedziane. Nawet zbyt dużo. Chciałam się skupić na aspektach psychologicznych. Jest jeszcze rzecz charakterystyczna w tej sprawie - są w niej fakty, o których nie dowiemy się nigdy. Śledztwo ich nie odkryło i nie wyjaśniło. I jeżeli to właśnie Robert J. kiedyś opowie o tym, dopiero wtedy poznamy prawdę. Dlatego nie widziałam szansy napisania klasycznego reportażu tylko jako rekonstrukcji ciągu faktów. Połączyłam je z moją wizją tego, co mogło się wydarzyć i aspektami psychologicznymi. Chciałam pokazać wszystkich ludzi, którzy mieli z tym związek. Chciałam poznać wewnętrzny świat tej zbrodni.

Czyli to opowieść o dwóch przeciwnikach? Dobrym i złym?

Można tak powiedzieć. Nie wiem tylko, czy Robert J. jest złym. Po prostu nie wiem, nie mam pewności, czy on to zrobił. Na pewno jest głęboko nieszczęśliwym człowiekiem. Skrzywdzonym w życiu.

To nie usprawiedliwia zbrodni. Wyrok zapadł.

Nieprawomocny. Oparty na poszlakach. Tak, zbrodni nic nie usprawiedliwia. Na pewno nie mógł jej dokonać człowiek psychicznie zrównoważony, bo taki nie obdziera nikogo ze skóry.

Chciała się pani z nim spotkać?

Tak, ale nie było takiej możliwości. Gdy zaczęłam pisać, siedział w areszcie.

O co by go pani zapytała?

Nie wiem. Musiałabym usiąść naprzeciwko niego, wyczuć go, wybadać, jak daleko mogę się posunąć. Przede wszystkim pozwoliłabym, żeby to on mówił.

Padłoby pytanie, czy to zrobił?

Nie podejrzewam, żeby się przyznał. Nawet gdyby był sprawcą. Nie teraz. Myślę, że po prawomocnym wyroku, mógłby to zrobić. Jeżeli to on.